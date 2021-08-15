國民黨主席江啟臣（右）中午受邀出席宴請黨代表餐會，爭取支持他參選連任黨主席。（盧金足攝）

「照」得住！國民黨籍立委楊瓊瓔（左）今天以綁起頭髮的可愛造型現身，國民黨主席江啟臣還拿起手機幫她拍照，稱讚「好年輕！」（盧金足攝）

國民黨主席展開肉搏戰，前新北市長朱立倫日前直搗主席江啟臣台中的故鄉，被視為拔椿之舉引不滿，15日中午由前台中市議長、紅派龍頭張清堂宴請黨代表，黑派大老顏清標女兒、副議長顏莉敏也出席，固椿意味濃厚，張清堂表示，江是台中人當然挺自己人，「主席的故鄉」自己的票自己顧，對江連任有信心。

日前傳出朱立倫由前花蓮縣長、無黨籍立委傅崐萁安排到台中市，低調與黨代表餐會，但到台中「江主席」地盤拉票，讓挺江支持者不滿，由於傳出當天赴這場朱立倫餐會有75席黨代表與會，占了一半黨代表，今天挺江支持者質疑指出，「大約只20多席黨代表，其他都是相關成員，哪來一半黨代表？」

今天中午在西屯區寶麗金市政店舉行黨代表餐敘，國民黨台中市黨部黨主席林敏霖表示，黨代表任期將屆，感謝黨代表在為防疫和深耕基層的辛勞，特別舉行這場餐會。

張清堂表示，江啟臣是台中子弟，一定挺自人，國民黨改革，重新贏回民心，江啟臣有能力帶領國民黨走出新氣象。

紅黑派重量級人物現身力挺江啟臣，另名參選黨主席的前彰化縣長卓伯源也出席，卓伯源強調，他是專職的為國民黨服務，選黨主席不會去選2024的總統，帶領國民黨贏得2024大選。