北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰昨(14)日在臉書爆料，有疑似剛確診的Delta的外籍患者兩度到醫院急診採檢，還衝進急診室裡，嚇壞醫護，指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，該確診者不是感染Delta病毒，且他是居家檢疫完成後，CT值32，在國外曾確診，但之後有取得陰性證明，屬於陰陰陽陽階段，因此安排他去醫院再採檢兩次。

蘇一峰昨(14)日於臉書爆出有外國人已經確診，確診隔天搭乘防疫計程車到急診室採檢，雖然該案病毒定序還在進行中，但質疑要剛確診的患者兩度跑到醫院做採檢的目的是什麼。

對此，陳時中表示，這位病人並非Delta確診病患，而是在居家檢疫完成後驗出陽性確診，Ct值32，因為在國外已經有確診過，也有解隔證明，各國在這樣的情境下都採取較寬鬆的標準，不過北區區管中心也要求繼續隔離，也因為在陰陰陽陽的情況下，北區也希望做兩次採檢，再由專家判定是否要解隔或繼續隔離。

陳時中說，確診者在8月11日有做相當程度的抗議，但因為案管原本在桃園，不過隔離場所在台北，北區也已通知桃園衛生局轉給北市衛生局，並安排到醫院採檢，也有通知醫院，所以醫院和確診者也都知道這些程序，8月12日PCR採陰、8月13日採檢結果還沒出來，出來後再由防疫醫師與專家來討論後續程序。