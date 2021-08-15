《WTO姐妹會》除了主持人與來賓之外，新住民們現階段仍維持線上視訊的方式參加錄影。（八大綜合台提供）

《WTO姐妹會》昨(14日)進棚錄影，郭彥均（左起）、曾陽晴、黃馨儀、NONO、莎莎談論「婆媳問題」及「三級警戒宅在家」主題。 （八大綜合台提供）

莎莎、郭彥均主持八大綜合台《WTO姐妹會》近日復工進棚錄影，郭彥均表示，收到復工消息時還特地做了減重準備，「這段時間我整整胖了3公斤，但因為莎莎都不會變胖，真的很煩！我為了站在她旁邊不會太突兀，我在錄影前3天戴著口罩、到河堤慢跑5000公尺，認真甩肉。」

八大綜合台《WTO姐妹會》日前配合疫情升級停棚2個半月，莎莎逗趣直言做了很多懶人式的陪貓玩法，「像是把緞帶綁在電風扇上，貓就會一直想去抓，我就可以繼續坐在沙發看電視邊吹電風扇。」郭彥均則說：「天氣熱又不能出去，只能待在家，水電瓦斯費變超貴，上個月甚至破萬！」

再次回到工作崗位上，莎莎說：「心情既緊張又開心，因為已經很久沒有跟這麼多人一起工作。」郭彥均興奮表示：「我原本以為再也見不到莎莎了，現在終於又能再見面，而且我在踏進電視台那刻，看到的一切人事物都讓我覺得好懷念。」

《WTO姐妹會》14日進棚錄影，圍繞三級警戒期間話題，談論「婆媳問題」及「三級警戒宅在家」主題，莎莎坦言家人相處時間變多，意外和媽媽有另類「婆媳問題」，「因為我就會開始唸我媽『妳為什麼把家裡弄這麼亂？』、『為什麼櫃子不關好？』等，導致我自己覺得我像婆婆。」

來賓NONO也分享：「疫情爆發前，剛好和朋友在研究要做時尚口罩，警戒期間，口罩供需關係，生活仍然很忙碌，可說是很剛好。」待在家的高山峰則透露自己勤練身材，錄影現場更直接脫下上衣讓大家鑑定。

《WTO姐妹會》節目雖已開棚錄影，仍嚴謹防疫，除了主持人與來賓之外，新住民們現階段仍維持線上視訊，尤其還與美國、德國、法國等地的新住民跨國連線，透過棚內LED屏幕與現場主持人、來賓互動，使《WTO姐妹會》呈現出更多元且豐富的節目內容。

對此郭彥均表示：「雖然是這次復工稍微可惜的部分，但反而會更期待大家再次一起聚在棚內的時候。」莎莎也說：「謝謝製作單位這麼貼心，因為擔心新住民來自各個地方，讓新住民透過視訊方式來進行，第一次在棚內體驗線上互動，也讓我覺得很有趣。」《WTO姐妹會》全新內容將於8／19日推出。