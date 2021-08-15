受疫情影響，許多民眾這段時間都宅在家，為幫助更多人的居家生活能過得有趣，中興大學園藝系USR Hub「青銀樂園藝：花藝永續服務計畫」首創「宅在家線上園藝課程」，陸續推出「宅在家線上學種菜」系列課程，獲得許多民眾喜愛。

校方指出，此課程從6月份開跑，8月起推線上花卉課，分別在8月14日、8月28日進行線上首播，目前已有超過700位的民眾加入臉書社團參與。計畫主持人園藝系教授吳振發表示，針對民眾在家進行園藝活動的意願及需求做調查，發現隨著疫情的升溫，民眾對於種花種菜的意願更強烈。

也因此，該計畫透過園藝系的青銀樂樂園藝USR與農友種苗股份有限公司二度攜手合作，共送出600份綠愛蔬菜種子及向日葵F-345種子，搭配線上課程教導民眾在家就能DIY種花種菜，舒緩疫情的不安情緒及活動筋骨。想參加者可於臉書搜尋並加入「城室小園町FB社團」。