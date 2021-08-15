41歲「水果妹」柯以柔和廚師郭宗坤2011年結婚，育有1子2女，男方卻在2017年爆外遇，隔年柯以柔訴請離婚，官司纏訟3年多仍未落幕，目前等待開庭中。郭宗坤近日受訪聊近況，餐廳因疫情影響生意，只能苦撐。

郭宗坤日前透過《三立新聞網》表示，經營的日本料理店被疫情拖累，儘管開放內用，3天內僅有10位顧客，多虧房東減租才苟延殘喘；至於2年前因心臟病送醫，他說現在有好轉，持續預約回診中。

柯以柔和郭宗坤打離婚官司3年多，她找知名律師賴芳玉協助處理，極力爭取3個子女的監護權，2019年一審判離婚，男方必須賠40萬元，小孩監護權都歸女方，郭宗坤不服上訴，堅稱絕無外遇、家暴，目前二審仍在進行，最晚今年9月會結束，現在是二審下半場。柯以柔儘管深陷離婚官司，但心情很平靜，至於孩子們的心情，她坦言起初就沒有向小孩隱瞞，「就跟小孩說爸媽分開住，因為不想吵架，但還是很愛他們」，小孩沒有太大情緒，現在也已習慣這模式，柯以柔希望與郭宗坤成為合作的父母，期盼事件盡快落幕。

忙於照顧小孩起居的同時，柯以柔的電商事業步步高升，即便疫情讓大環境很辛苦，但去年直播超過300場，最高紀錄一天3場，一年創下千萬營業額，收入十分可觀，已把電商當成主業。