李宓今（15日）宣布喜訊，與桌遊店合夥人登記結婚，兩人繼立業後，更成家升級賢伉儷，於公於私更加緊密。李宓表示：「2021年疫情改變了所有人，日常生活都被擾亂，在這個時刻更需要正能量的支持。」除了登記結婚的喜訊，李宓開心宣布將於9月10日推出最新數位EP，首波主打歌〈新娘紗〉由李宓與陳零九共同譜寫，以「幸福」為主題，透過歌聲將喜氣分享給大家。

她與男友以結婚為前提交往，去年更斥資逾5000萬元買下新房，平常相當熱衷於桌遊的李宓，尤其瘋玩「狼人殺」，這次特別邀請陳零九創作新歌，李宓說：「因為我和陳零九都非常喜歡玩狼人殺， 所以有了這次的合作。」因為狼人殺而與陳零九結緣，也為了想幫卡牌「靈魅新娘」角色創作新歌，李宓馬上想到最熟悉「狼人殺」玩法與情境的才子陳零九，立馬邀請陳零九創作新歌，將新婚的喜悅與「狼人殺」的熱愛寫成抒情搖滾曲風。