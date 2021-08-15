中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例本土病例，再創單日新低，新增的兩例分別為新北、台北市各一例，新北市為一名舊衣回收婦，台北市則是一名逃逸外勞，兩人至今感染源不明，指揮中心表示，將採檢確認是否為先前舊案。

指揮中心今天公布國內新增9例COVID-19確定病例，分別為2例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心表示，今日新增之2例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，均為40多歲女性，且均為無症狀感染。個案分布為臺北市1例、新北市1例；2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

莊人祥表示，新北市個案為國人，在市場做舊衣回收工作，因近日要陪病因此去急診採檢，當天凌晨採檢陰性，但到了晚上再次採檢為陽性，由於Ct值37，病毒量很低，也沒有列為接處者，感染源頭還在追。

另一名台北市的外勞，則是非法外勞投案，要進入收容所時採檢出陽性，因為Ct值為36病毒量也很低。莊人祥強調，兩岸病毒量都很低，懷疑可能是先前舊案，處於後期陰陰陽陽狀態，還在近一步了解。

今天新增的兩例都是無症狀感染者，但感染源不明，是否覺得民眾鬆懈？陳時中強調，發條上緊是常態性心態，世界疫情還是持續中，藥物也發展，雖然目前沒有明確的狀況，但防疫新生活一定要遵守是必要的。