▲當地居民自主蒐集400份連署書向市府表達當地深受噪音干擾，且強調受影響居民不在少數，盼市府即刻調整周日停工。（蕭靈璽攝）

桃園市中壢1號社會住宅工程前年6月開工，但工程期間裝設模板的敲打聲讓鄰近居民不勝其擾，近日因工程已達15樓以上故恢復周日施工，更引起當地民眾不滿，15日上午社宅鄰近居民高舉白布條向市府抗議，盼工程周日停工，維護居住品質。

中壢1號社會住宅於2019年6月開工，8月初因該工程施工達15樓以上便恢復周日施工，但假日期間敲打噪音仍引起當地民眾不滿，15日上午約9點龍東、龍昌、中堅里等居民更高舉「還給市民安靜生活權利」的白布條盼工程周日停工，維持安靜居住品質。

當地里長表示，該工程採用鋁製模板，組合拆卸時會發生尖銳且巨大的聲響，但最近該工程疑似為了趕工，早上6點半就開始有巨大的施工聲響，且持續到晚間，有時候甚至到深夜11點仍有敲打聲傳出，里長說，就算緊閉門窗也難阻擋噪音影響，強調社宅施工的噪音已嚴重影響居民生活品質。

市議員謝美英到場表示，該工程疑似有完工壓力，導致工作人員有提早到班的情形，雖相關單位強調8點前僅是器材搬運未有敲打，但居民反映「那絕對是敲敲打打的噪音！」，此外，當地居民更自主蒐集400份連署書向市府表達當地深受噪音干擾，且強調受影響居民不在少數，盼市府即刻調整周日停工。

對於當地居民的訴求，桃園市政府住宅發展處回應，中壢1號社會住宅將調整工序，於星期天施工時將聲音嘈雜之敲打工項於8點後再行施工，並進一步表示，中壢1號社宅預計2022年6月完工，且完工後將提供更完善周邊機能，盼民眾共同支持及體諒，讓社宅早日完工。