遭陳佩琪暗批「居高位、只應付當下」 陳時中：是服務人民

台北市長柯文哲妻陳佩琪今(15)日在臉書指出，「先生曾跟我說他最不喜歡一種人，就是位居主管高位， 但眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題或想辦法把問題帶回去解決，開記者只要幾句金句回答媒體的提問就好」，實則暗指衛福部長陳時中。

陳時中表示，政務官從來不是位居高位，只是要服務人民，大家都想解決問題，我們也都在努力。