陳佩琪臉書暗批主管高位「只著應付當下」 陳時中37字回應 14:492021/08/15 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳佩琪在臉書發文暗批，「位居主管高位， 但眼下只著重應付當下」，實則暗指衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遭陳佩琪暗批「居高位、只應付當下」 陳時中：是服務人民 訂閱影音： 中時新聞網 台北市長柯文哲妻陳佩琪今(15)日在臉書指出，「先生曾跟我說他最不喜歡一種人，就是位居主管高位， 但眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題或想辦法把問題帶回去解決，開記者只要幾句金句回答媒體的提問就好」，實則暗指衛福部長陳時中。 陳時中表示，政務官從來不是位居高位，只是要服務人民，大家都想解決問題，我們也都在努力。 醫師爆Delta確診者衝急診採檢 陳時中回應了 陳子璇曬神秘掌鏡人視角美照 七夕自曝感情狀態 #陳佩琪 #臉書 #應付 #陳時中 #解決問題 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爆柯「最不喜歡的人」 陳佩琪嗆陳時中只有金句 14:072021/08/15 政治 聯亞疫苗200萬劑現貨可用 陳時中明宣布審查結果 21:272021/08/15 生活 陳時中這句話 媒體人：還了藍軍這大咖一個公道 21:592021/08/15 政治 拍戲突收到陳美鳳禮物 陳仙梅揭感動真相：真正的大牌 16:192021/08/15 娛樂 24.9萬劑莫德納給誰打 陳時中：會保障這類人 14:112021/08/15 生活 疫苗陷空窗期 陳時中點名新北：少開一點接種站 15:072021/08/15 生活 談疫苗 陳佩琪嘆：最討厭主管只會應付、不解決問題 13:102021/08/15 政治 嗆殺陳時中 野馬哥撞傷人遭聲押 04:102021/08/15 社會新聞 台灣面臨疫苗荒 宅神點出蔡政府3缺失：戰略錯誤的結果 10:162021/08/15 政治 823開打高端還少25萬劑 陳時中：無法保證沒缺口 14:552021/08/15 生活 陳時中繼續唬爛 04:102021/08/15 時論廣場 生活熱門新聞 熊貓跟吳柏毅外送路口這一幕 後方汽車駕駛驚呆：電影都是真的 - 生活 引路日本殖民台灣 楊渡評《斯卡羅》男主角李仙得「賣台第一人」 - 生活 - 旺報 疫苗混打副作用像被卡車撞第二次？名醫揭真相：錯了 - 生活 高中畢業可入行 他曝1職業年薪百萬「打趴工程師」 - 生活 男鑽研威力彩10年 曬1圖曝中獎規律 網驚：命中率100％ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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