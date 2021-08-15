高端疫苗將作為第六輪公費疫苗施打主力，衛福部長陳時中期望8月23日開打時將有60萬劑能供使用，但目前仍只有35萬劑完成食藥署檢驗封緘。陳時中今天表示，高端疫苗必須通過嚴格的檢驗標準，而檢驗當然可能會出現不過的時候，因此無法保證屆時能有60萬劑高端可供使用，「若能保證一定通過，那就不用檢驗」。

第六輪公費疫苗明起開放預約，截至指揮中心13日的統計，只願打高端的鐵粉有19萬9000人，約佔整體的1.47％，不介意施打高端的民眾則有113萬人。

不過目前經食藥署核准的高端疫苗劑量仍只有35萬劑，與陳時中的60萬劑目標值還有一段落差。對此陳時中今天說，無法保證60萬劑能如期供應，但原則上60萬劑是用最保守的方式來估計，目前也不只有一批在進行檢驗，因此仍期望823能有60萬劑高端可開打。

外界質疑，國產疫苗製程應該相對好掌握，為何至今還是無法掌握具體劑量？陳時中解釋，即便疫苗產出，仍然無法保證能夠通過檢驗，「檢驗的時候當然有可能出現不過的時候，所以沒辦法保證檢驗一定會過，要不然保證檢驗一定過，那就不用檢驗了。」

陳時中強調，食藥署的檢驗有一套相對嚴格需要遵守的標準，而高端疫苗一定是要經檢驗合格後才會封緘給大家使用。