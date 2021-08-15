雙北疫苗陷10天空窗期 陳時中：可以少開一些接種站

國內疫苗短缺，雙北市表示13日起就無疫苗可施打，造成接種站長達10日的空窗期，另外，台北市副市長蔡炳坤也在臉書表示，年輕族群遲遲打不到第一劑疫苗，恐與年長世代造成對立。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，新北市疫苗施打效率高，建議可少開一點接種站，同時也呼籲年輕人與長者多忍耐。

今日疫情記者會中，有媒體問及，因8月17日第五輪公費疫苗接種完畢，待第六輪開打須待8月23日，中間有5至6天的空窗期，雙北市則表示8月13日就沒有疫苗可再供民眾施打，是否有相關應對方式？或是建議民眾改選高端？

對此，陳時中回應，疫苗施打本來就照著計劃進行，但目前來看新北接種效率很高，一天可打5萬多劑，若發4萬多劑，2天就可以打完、15萬劑，3天也可以消化完畢，「建議新北市可以減少開設接種站」，不過陳時中也指出，對地方政府開設接種站及施打速度認為，還是讓地方政府自行做適當安排。

另外，也有媒體問及，年輕族群遲遲打不到第一劑疫苗，恐與年長者造成兩世代心結，陳時中則說，這段時間希望年輕人與長者間稍微忍耐一下，疫苗空窗期的壓力大家都有，因此希望能共同承擔，當然接下來如果疫苗進來更多，會繼續往年輕族群開放施打。

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