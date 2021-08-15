雲林縣府2年前推動「台西產業園區」計畫，惟進度不如預期，縣府今年爭取到2300萬元補助將提升公共基礎建設，配合農委會去年起推動「魚電共生」方案，若符合面積5公頃以上、太陽能光電遮蔽率4成以下、養殖產能7成以上，縣府將會支持。

「台西產業園區」的前身是台西工業區、台西綠能專區，全區面積1130多公頃中839公頃是私人土地，大部分是魚塭。

縣府表示，在行政院支持下，台西綠能專區廢止但暫不解編，改作為產業園區，今年爭取工業局2300多萬元建設經費，將提升公共基礎設施，推動漁電產業。

縣長張麗善表示，台西產業園區的丁種建築用地，從一開始迄今只有「畫定」並未變更，且自1991年後就無人提及，實質行政程序需一段時間。

考量農委會去年起推動「魚電共生」方案，台西水產試驗所有示範成效，縣府樂觀其成台西產業園區養殖業者、能源業者投入雲林縣的綠能產業。

張麗善說，縣府把關的原則是不影響農漁業發展、不妨礙環境景觀及觀光產業發展」、不違反國土計畫、要產業發展及地盡其利、要充分就業及繁榮地方、要尊重民意，但她最大的期盼仍是盡速招商引資，做細部規畫。

她表示，審核太陽能光電設置，2公頃以上的權責單位是中央，2公頃以下才歸地方政府，雲林縣境內新興工業區、台糖地目前進行的太陽能光電計畫，並非雲林縣府審核，許多鄉親誤會了。

不過她強調，為配合中央政策推動綠能產業，台西產業園區內合計使用面積5公頃以上、太陽能光電遮蔽率4成以下、養殖產能7成以上，縣府完全支持發展農委會的漁電共生計畫。

張麗善表示，站在縣府的立場讓漁民有雙重收入是最好的，假設一甲地出租種電年租金40萬元，漁民養殖文蛤的收入可達上百萬元，漁電共生是一個折衷辦法。