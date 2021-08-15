在美軍和北約盟軍撤離後，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）迅速攻城掠地，向首都喀布爾（Kabul）挺進。阿富汗內政部說，塔利班已從四面八方進入喀布爾。而張貼在社群媒體上的影片顯示，他們駕著擄獲的俄羅斯米（mi）-17直升機，在南部重鎮坎達哈（Kandahar）上空盤旋。

據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，如今塔利班已奪得600萬美元（近1.7億台幣）美國黑鷹直升機等大批軍武。負責駕駛俄羅斯直升機的阿富汗政府軍飛行員已投靠塔利班，而被奪下的美軍直升機很可能因為缺乏相關備件而無法飛行。

多年來，白宮砸下數十億計美元，供應阿富汗部隊必要的武器和裝備，以殲滅塔利班，但隨著當地武裝部隊瓦解，這些軍備都落入對方手中，成了攻城掠地的利器。最近幾天來，社群媒體上充斥著塔利班擄獲軍武裝備的影片，而馳名的美軍黑鷹直升機到手，更象徵著重大的意義。

A Taliban fighter poses with a US-made Afghan air force Blackhawk helicopter at captured Kandahar airfield (Daily Mail UK Online) pic.twitter.com/uerbIzmXa0 — Earthman Journalist (@Intprofessor) August 15 2021

塔利班部隊在攻佔喀布爾西部的第三大城赫拉特（Herat）後，紛紛在軍車後面擺姿勢拍照。當塔利班攻進阿富汗第4大城馬札爾沙里夫（Mazar-e-Sharif）時，政府軍率先投降，使親政府民兵和其他部隊都失去鬥志，也紛紛認輸。

據巴赫省議員埃布拉希姆扎達（Abas Ebrahimzada）說，如今省內所有的設施，包括省長辦公室在內，都落入塔利班手中。就在美軍準備從阿富汗撤離最後部隊前不到3星期，塔利班以勢如破竹之勢，攻佔了北，西和南部多數地區。如今他們已控制了阿富汗34省中約24省。