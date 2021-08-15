新北市今新增1例確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，這1例是住在新莊。

侯友宜表示，該個案是8月12日到醫院探病篩檢出來，CT值37，雖不具傳染力，應屬於舊案，但仍謹慎做好面對，個案接觸者8人、居家隔離8人，個案可以穩穩控制，因同住的孩子、先生都是陰性，感染源待查。截至14日，新北列管數567人，本日可解隔數18人。

新北市衛生局並公布該個案足跡，案15954於8月2日、9日上午6時30分至下午1時45分、2時26分，去過北市文山區興德市場；8月3日、4日、11日上午6時30分至下午1時48分、2時25分、2時30分去過桃園八德大湳市場。

此外，永和社區某社區5人確診，市府派出機動篩檢站，9日至14日已篩檢1869人，除2例陽性外，其他都是陰性，無其他確診個案，侯友宜說，代表社區感染已經有效控制，會繼續努力守住疫情，並鼓勵大家身體出現不適或有疑慮就出來快篩。