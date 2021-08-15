繼批准讓免疫低下族群追加新冠疫苗後，《紐約時報》（New York Times）報導，美國目前至少儲備了1億劑疫苗，拜登政府擬再擴大追打疫苗對象，可能讓長照中心住民及醫護人員優先接種，預計今年秋天實施。

美國批准讓免疫低下患者追打新冠疫苗。

《紐約時報》14日報導，知情人士透露，美國至少儲備了1億劑疫苗，拜登政府計畫最快今年秋天讓更多美國民眾追打疫苗，第一優先追打對象可能是長照中心住民及醫護人員，其次是年長者。官員預計讓民眾施打和先前同廠牌的疫苗，施打計畫可能從10月開跑，不過最終施打時程尚未確定。

雖然仍有許多專家質疑追打疫苗的必要性，指出沒有證據顯示疫苗避免民眾住院、重症的保護效力正在降低，不過美國官員強調，他們無法承擔延後讓數百萬人追打疫苗、直到臨界點爆發的後果，《紐時》指出，尤其美國疾病通報網路作業參差不齊，使得何時讓民眾追打疫苗的問題變得更加棘手。

美國官員參考的其他指標還包括以色列，知情人士指出，以色列的數據顯示，在已經接種輝瑞/BNT疫苗的老年族群中，重症的案例有所上升。就算已經接種疫苗的民眾染疫後只會有輕微症狀，美國官員仍擔心他們會傳播病毒，讓疫情延續下去。

美國食品暨藥物管理局（FDA）上周批准讓免疫功能低下者追加第3劑輝瑞/BNT或莫德納疫苗，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的獨立委員會13日也建議CDC讓免疫功能低下民眾追加第3劑疫苗，不過CDC當日也坦承，在此之前，已經有超過100萬美國人成功接種追加疫苗，這些人佔全美已經完整接種疫苗民眾的不到1%。

輝瑞/BNT疫苗預計9月初就能取得藥證，屆時就算FDA尚未批准讓更多人追打疫苗，醫生也能讓患者施打第3劑疫苗。

美國政府目前仍認為沒有必要讓普羅大眾追加疫苗，加上缺乏突破性感染的進一步數據，包括盛行率、患者何時接種疫苗、以及接種什麼廠牌的疫苗等資料，因此難以評估拜登政府何時會改變立場。

以色列先前已經開始讓60歲以上民眾追打疫苗，12日再宣布開放50歲以上民眾追加疫苗，英國、法國、德國等也有讓民眾追加疫苗的計畫。