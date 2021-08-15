有台灣「醫界王陽明」稱號的賴弘國，去年和香港女星阿嬌（鍾欣潼）離婚，恢單1年半的他，在七夕情人節這天PO出全家福，替爸爸慶生，不過身邊卻站著一名長髮妹，讓人好奇她的真實身分。

賴弘國在七夕這天，曬照替父親慶生，「親愛的爸爸生日快樂」，只見他站在父母身後，旁邊站著一個穿白T、身材苗條的長髮妹，但似乎不想讓她長相曝光，因此在女子臉上用桃子貼圖遮蓋，而兩人看似頗為親密，讓人不免揣測女方的身分，是不是他的新歡。

賴弘國替父親慶生，身邊長髮正妹引熱議。(圖／翻攝自IG)

賴弘國2018年和阿嬌閃婚，未料這段婚姻僅維持14個月，就畫下句點，去年9月賴弘國曾被爆和恢復單身的Dazzling Cafe總監楊秀蓉（Janet）關係曖昧，當時他在IG曬出女方照片，用英文寫下：「謝謝妳照顧我的寶貝。」雙方關係也引人遐想。

外型帥氣的賴弘國，有過兩段婚姻，第一段是和有「華航林依晨」之稱的趙筱葳有過短命的半年婚，當時兩人愛得高調，常在公開場合放閃，交往半年就決定結婚，未料結婚半年就閃電離婚，離婚原因眾說紛紜，有網友爆料賴弘國疑似感情不忠，雖然趙筱葳當時力挺闢謠，不過最後仍以離婚收場。