為有效降低火災發生件數，台中市政府消防局統計去年全市發災發生原因，經分析發現，前三大肇事原因分別為「爐火烹調」、「電氣因素」、「菸蒂因素」，消防局強調，近來疫情警戒，民眾宅在家防疫，建議在廚房、臥室、客廳、樓梯間等安裝住宅用火災警報器，並放置滅火器，避免災難發生。

台中市消防局指出，根據去年度台中市火災發生統計分析，住宅火警共有645件，其中爐火烹調引發者高達292件（占45.27％）、電器因素者占166件（占25.74％），因菸蒂未完全熄滅引發火災者有70件（占10.85％）。

此外，最常發生火災的地點是廚房有313件（占48.53％），其次為臥室有93件（占14.42％），但造成最多死亡火災案件且最多人員死亡的地點則是臥室。住宅火災發生時段多為早上9至12時，死亡案件發生時段與致死人數皆以凌晨3至6時最高。

而根據今年的統計數據，第一季與第二季起火原因前三名為「電氣因素」、「爐火烹調」及「菸蒂因素」，其中電氣因素火災合計75件，大部分是短路（占70.67％）所引起、其次是使用不當（占16.00％），超過負載反而較少造成火災（占8.00％）；爐火烹調火災合計45件，其發生原因主要是油鍋起火（占44.44％）、其次乾燒（占41.17％），抽油煙機積垢則較少（占6.67％）。

消防局表示，民眾除在住宅加裝火災警報器、設置滅火器並定期檢查，也建議盡量使用防火建材裝潢，且家中減少堆放雜物，逃生動線保持暢通。注意煮食時人離火熄、善用計時APP，並注意用電5不1沒有、隨手熄滅菸蒂且菸灰缸內應置放水等。