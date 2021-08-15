張捷（左起）、夏如芝、GiGi、史丹利、瑪莉亞、胡瓜、彭正、郭婷筠一起鬥智鬥勇。（衛視中文台提供）

衛視中文台《歡樂智多星 決戰海盜桶》日前邀請GIGI、史丹利、夏如芝、張捷、郭婷筠 及彭正三對夫妻檔上節目，主持人胡瓜好奇居家防疫期間，夫妻之間的感情到底是變好還是變差了。GiGi抱怨史丹利防疫期間在家什麼都沒穿只穿著一條內褲，雖然不出門沒關係，但看久了還是有點受不了。

GiGi說有天兩人出門採買，雖然史丹利只穿了件破T恤跟破短褲，但GiGi把握機會用力稱讚他好帥，從那天之後史丹利每天在家上演變裝趴，從穿圍裙裝扮廚師、日本看煙火必穿的浴衣、全身登山裝備，各式各樣的造型天天不一樣，讓GiGi笑說視覺上終於比較享受一點點了，胡瓜好奇老公這麼努力變裝，那GiGi有沒有變化，只見她害羞的邊挽著史丹利的手臂邊說：「我大概4天換一次睡衣」。

史丹利則說到防疫期間每天都被GiGi當成小朋友，出門回來就會被提醒要洗手，天天問他藥、維他命吃了沒，小時候被媽媽叮嚀的回憶又重現在腦海裡。胡瓜聽完後心有戚戚焉的說：「那你跟我還蠻像的。」

原來胡瓜每次回到家走進門口第一個步驟就是得把鞋子跟上衣脫掉，先全身噴灑消毒一次，要進房間還得脫光光全裸進去，就算只是下樓倒個垃圾，回到家也是得一樣的步驟，完全噴灑乾淨嚴格執行防疫措施。瑪莉亞接話說被念代表有在關心，如果不愛連講都懶得講，最後還補上一句：「巴不得你趕快走」，讓全場笑翻。本集節目將於明天（16日）晚7點播出。