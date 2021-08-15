未來東興淨水場擴建後，永和山水庫供水給東興淨水場，將增加至每日22萬噸。（謝明俊攝）

自來水公司將在南庄田美堰附近興建第2條供水管道，以增加永和山水庫蓄水效率。（謝明俊攝）

自來水公司正在興建北送輸水幹管，將鯉魚潭水庫原水北送至頭份、竹南地區。（謝明俊攝）

苗栗頭份、竹南地區歷經國內唯一實施「供5停2」限水措施後，苗栗縣政府對於永和山水庫未來供水調度，日前邀集相關單位研商，初步討論出改進方案，包括未來發生用水不足時，可由新竹幹管及鯉魚潭水庫幹管供應中港溪地區；並興建第2條輸水管道，大幅提升永和山水庫蓄水效率；以及擴增東興淨水廠供水能量，以應未來用水需求大幅增加。

苗栗縣從去年開始至今年5月底間的持續乾旱，一度造成永和山水庫蓄水率剩不到1％，整個水庫幾乎乾涸見底，也造成依賴永和山水庫供水的頭份、竹南地區，實施限水措施，一度引發苗栗鄉親群起抗議，認為苗栗擁有5座水庫，卻成為限水第1波受害者，要求縣府為此做好規畫，以防未來可能再度發生的乾旱危機。

苗栗縣政府日前邀集縣內立委、縣議員及中央相關單位，對縣內水庫改善、民生用水有效改善規畫等議題研討，獲得初步改善方案。

首先是永和山水庫供水調度，考量到桃竹幹管已完成，後續永和山水庫以優先供應頭份、竹南地區用水，並且用水調度也可以由新竹反供苗栗，確保苗栗地區用水無虞。

其次是興建永和山水庫第2條導水路，目前台水公司已完成工程計畫，預計日後每日水庫進水量可達120萬至140萬噸原水，是目前大南埔圳的2倍以上，可有效增進水庫蓄水效能。

目前東興淨水場每天出水能力約為12萬噸，台水公司已編列1.87億元預算投入淨水場擴增工程，預計在2023年完工後，可增加東興淨水場每日供水量至22萬噸，以滿足未來台積電竹南廠等重要廠商用水。

並且，台水公司施作的南水北調工程，目前仍積極在施作中，由鯉魚潭水庫建置北送輸水幹管，從2022年至2024將投入10.3億元，待完工後可將鯉魚潭水庫水源送至頭份、竹南的東興淨水場，以及苗栗地區的明德淨水場，每日可支援12萬噸，以提升用水調度穩定。