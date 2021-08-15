枋寮百大青農陳右穎8月圓夢開張「三魚直賣所」，他不僅要推動產業替社區、小農賣商品，還要推廣食魚等新三魚文化，永續養殖業。（謝佳潾攝）

枋寮百大青農陳右穎在前年拋出「直賣所」概念，並與在地餐飲、旅宿業合作快閃店後，經1年資源盤整及疫情擾亂，終於8月圓夢開張「三魚直賣所」，他不僅要推動產業替社區、小農賣商品，還要推廣食魚等新三魚文化，永續養殖業。

陳右穎返鄉從事養殖業多年，一直很明白返鄉青年的煩惱，無非是「回到鄉下可以做什麼」，抑或「難道只能回家下田、養魚」，他說，唯有集結大家力量、將一級產業發展成六級產業，才能有效帶動地方產業發展，讓年輕人願意回來，吸引新血注入。

前年，他在日本發展有成的「直賣所」看見台灣農漁村的轉型生機，便與在地餐飲、旅宿等業者與果農以快閃店的方式合作「枋寮直賣所」，打造公開平台讓小農自行上架農特產品、地產地銷，而後因反應不錯、詢問度也高，讓陳右穎有信心開設正式店鋪。

但他想開的直賣所，不是單純賣東西，他說，他的直賣所是種遊客中心的概念，並且有2大目標，一是推廣在地產業，也就是幫社區、小農賣商品，另一則是人文推廣，除讓遊客知道枋寮好山好水好好玩外，推動食魚、樂魚、慢魚等新三魚文化運動也很重要。

他說，枋寮在地產業以養殖業為主，當中又以養石斑魚、午仔魚為最大宗，可是這2魚種長年來的內外銷比都是2比8，可見國人有多不熟悉牠們，因此盼透過新三魚文化運動，讓大家更認識枋寮的養殖魚並食用，讓養殖業能永續發展。

陳右穎從枋客文旅、阿達海產、椰們餐廳等枋寮知名旅宿、餐飲業，以及知名景點枋寮漁港發現，枋寮有一定的遊客量，因此要藉由直賣所讓大家更深入了解枋寮是可行的，但若只有枋寮的東西，可能支撐不了直賣所運作，因此花了1年時間盤整全屏東的農漁特產資源，讓它們都能在枋寮發光。

在陳右穎的努力下，除在枋寮接洽近10名小農外，其他鄉鎮也有2、30個小農，不料準備好後遇上本土疫情大爆發，原訂6月開張只能延至8月，但他有信心「三魚直賣所」能開創不一樣的天地。