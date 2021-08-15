今(15)日為815全國大停電4周年，今年513和517再發生大停電，在在顯示台灣缺電事實。核四公投領銜人黃士修表示，鑑於能源危機遭到忽視，以及部分機構同反核學者製造假查核報告宣稱歐盟廢核，今日宣布成立「Fact＋事實查核平台」網站，針對公投議題、公共事務等進行事實查核，但剛宣布就疑似遭到檢舉，笑稱對方「動作真快」。

黃士修指出，2017年8月15日全國大停電，該事件驚動全台，民進黨當時堅決否認缺電，並宣稱要發展分散式電網，避免集中式風險，如今大潭電廠計畫增建7、8、9號機，5月13日與17日再發生大停電，台灣缺電事實已經擺在眼前，或著說再次顯露。

隨後本土疫情爆發，社會大眾似乎暫時忽略能源危機，但是廢核帶來的惡夢永遠纏繞著我們每一個人，如果核四能早日運轉，備轉容量足以緩衝意外情況，即使發生單一電廠跳機事故，也不至於影響全國供電。

黃士修表示，藻礁被毀就是因為觀塘三接，觀塘三接就是因為大潭擴建，大潭擴建就是因為非核家園，某些學者一方面鼓吹氣候立法，卻又不敢面對廢核帶來的9成火力，以及台灣被國際淘汰的現實，部分機構甚至夥同反核學者製造假查核報告宣稱歐盟要廢核，然而歐盟官方已回信指正表示，歐盟的綠色政綱包含核能，核能和再生能源都是碳中和的重要手段，但某查核中心仍堅持不撤下假查核報告。

黃士修說，核能流言終結者協會在6月30日成立「Fact＋事實查核平台」網站，後來因為疫情和奧運關係，評估公投議題會被蓋過，所以一直暫緩，直到最近才在Medium網站重新整理，今天才正式宣告，該網站邀集外部專家執筆，針對公投議題與公共事務進行事實查核，核終僅負責校對上刊與營運事務，不干涉查核報告內容與立場。

結果今天才剛宣布平台成立，馬上就遭到疑似集體檢舉，「剛成立就出事，到底有多急？」