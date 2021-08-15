五倍券若定案 新北加碼會以庶民經濟為主軸 15:432021/08/15 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜說，地方紓困加碼會以庶民經濟為主軸。（新北市新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對行政院擬免費發放五倍券，新北市長侯友宜今主持防疫說明會表示，只要中央定案，新北市一定會加碼，並以庶民經濟為主軸。 侯友宜說，大家都非常關心疫情嚴峻時間如何讓經濟快速復甦，新北市新辛苦的就是庶民經濟，因為庶民經濟受到衝擊最大，希望中央能快速定案，中央在放現金或五倍券，已經做了很多次反覆討論，時間是很重要點，希望中央趕快定案，地方已做好相關配套，只要中央定案，新北一定以庶民經濟為主軸加碼，希望基層經濟能夠因而復甦。 黃珊珊主張發現金 痛批政院浪費幾十億印五倍券 張麗善：民眾最需要的是救苦的錢 #庶民經濟 #定案 #五倍券 #加碼 #主軸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 執政傲慢 蘇陷閣揆保衛戰 04:102021/08/15 焦點要聞 五倍券大轉彎 她不忍了開嗆：這個政府有比較會嗎？ 08:012021/08/15 政治 菜價連2天5字頭 農委會加碼銷文旦 04:102021/08/15 生活新聞 李明依疑「怪怪的」批五倍券神邏輯：到底誰賺到好處 21:072021/08/15 娛樂 五倍券為何政策急轉彎 她給出答案：打臉蘇內閣 11:222021/08/15 政治 看到消基會五倍券民調 PTT鄉民：行政院民調呢？ 17:562021/08/15 政治 時論廣場》五倍券 無法悖離黨意（桂宏誠） 18:482021/08/15 時論廣場 時論廣場》五倍券讓民進黨慌了（崔慈悌） 18:562021/08/15 時論廣場 「新台幣就是最好的振興券」黃珊珊：最後還是透過稅金交回政府 10:052021/08/15 政治 中央發五倍券外界盼發現金 侯友宜促中央盡快拍板 15:302021/08/15 生活 5倍券政策大轉彎 高虹安戳破蘇貞昌決策最大問題 10:192021/08/15 政治 生活熱門新聞 熊貓跟吳柏毅外送路口這一幕 後方汽車駕駛驚呆：電影都是真的 - 生活 引路日本殖民台灣 楊渡評《斯卡羅》男主角李仙得「賣台第一人」 - 生活 - 旺報 疫苗混打副作用像被卡車撞第二次？名醫揭真相：錯了 - 生活 高中畢業可入行 他曝1職業年薪百萬「打趴工程師」 - 生活 男鑽研威力彩10年 曬1圖曝中獎規律 網驚：命中率100％ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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