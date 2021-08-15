針對行政院擬免費發放五倍券，新北市長侯友宜今主持防疫說明會表示，只要中央定案，新北市一定會加碼，並以庶民經濟為主軸。

侯友宜說，大家都非常關心疫情嚴峻時間如何讓經濟快速復甦，新北市新辛苦的就是庶民經濟，因為庶民經濟受到衝擊最大，希望中央能快速定案，中央在放現金或五倍券，已經做了很多次反覆討論，時間是很重要點，希望中央趕快定案，地方已做好相關配套，只要中央定案，新北一定以庶民經濟為主軸加碼，希望基層經濟能夠因而復甦。