來義鄉公所推出「bulabulay a vuciar 花現來義新美學」特展，藉與屏東縣刊〈花花‧世界〉的結合，充分展出部落之美。（謝佳潾攝）

來義鄉公所推出「bulabulay a vuciar 花現來義新美學」特展，藉與屏東縣刊〈花花‧世界〉的結合，充分展出部落之美。（謝佳潾攝）

來義鄉公所推出「bulabulay a vuciar 花現來義新美學」特展，藉與屏東縣刊〈花花‧世界〉的結合，充分展出部落之美。（謝佳潾攝）

來義鄉公所推出「bulabulay a vuciar 花現來義新美學」特展，藉與屏東縣刊〈花花‧世界〉的結合，充分展出部落之美。（謝佳潾攝）

原民美學是種生活智慧的展現，當中月桃、花藝、花布、木雕就是排灣族的美學標誌，而來義鄉公所在新來義部落石板屋推出的「bulabulay a vuciar 花現來義新美學」特展中，藉與屏東縣刊〈花花‧世界〉的結合，充分展出部落之美。

來義鄉公所指出，「bulabulay a vuciar.」為排灣族語，意為「美麗的花朵」，而該展是運用祖先流傳至今的生活智慧與美學，並結合今年屏東縣刊《屏東本事》中的〈花花‧世界〉特輯，以花材為主題範疇，展出部落族人的生活與文化。

公所介紹道，全展是以可用於飲食或編製成蓆當作生活用品、並富有生命禮俗之意義的來義鄉鄉花月桃（ngat）為主軸，配合部落傳統節慶及祭典時，族人常以當地花木、草植編織成頭飾、花環的傳統工藝，以及傳統藍底白花布相互連結，藉此呈現傳統文化的多元樣貌。

而主要參展人除有為培育月桃編織人才、而創立原裳工作坊的河蘭英，與推廣花藝並實踐與人分享生活之美的想享．梅教室高舒奈外，同時也邀請在地傳統木雕工藝師共襄盛舉，有啄木鳥藝雕坊的塗南峰、阿給努木雕創作坊的莊太吉和新興文創藝術家邱語涵等人。

對此，公所說，「bulabulay a vuciar 花現來義新美學」會邀集多名藝術家共同策展，就是為替傳統的軀幹注入新的靈魂，並運用「木」之元素鑲嵌於日常空間，透過月桃、花藝、花布、木雕的點綴，回溯家屋的傳統記憶，同時也創造部落生活新美學。

公所強調，期盼透過創作融合現代創新元素及當代原住民特色，讓這項深具族群文化與生活意涵的美學工藝能推廣並延續下去。該特展為期3個月，即日起至11月12日，公所誠摯邀請大家蒞臨觀賞。