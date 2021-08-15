高雄市議長曾麗燕今（15）日深入桃源災區，探望辛勞的救災救護人員，她也再三叮嚀執勤要以安全為重，並代表議會送上關懷與感謝。（柯宗緯翻攝）

高雄市議長曾麗燕今（15）日深入桃源災區，探望辛勞的救災救護人員，她也再三叮嚀執勤要以安全為重，並代表議會送上關懷與感謝。（柯宗緯翻攝）

高市桃源區區代表謝宜真遭溪水沖走後，迄今下落不明，搜救人員連日來持續救援。家屬也不放棄希望，希望在天候允許及安全之下，市府可以持續進行搜尋，期盼會有奇蹟出現。高雄市議長曾麗燕今（15）日深入桃源災區，探望辛勞的救災救護人員，她也再三叮嚀執勤要以安全為重，並代表議會送上關懷與感謝。

桃源雖因災情而路堵橋斷，卻無法阻絕各界的關心與溫暖，在議會發起捐贈物資一波波送進災區後，高市議長曾麗燕今天在賴文德及李雅靜議員陪同下，代表議會為桃源區公所、警察局桃源分駐所、消防局第六救災救護大隊等基層人員及國軍弟兄，加油打氣，致贈慰勞金。

曾麗燕對所有救災救援人員表達感謝，尤其是不眠不休投入搶修工程的人員，衷心說「大家辛苦了」，她表示，山區在豪大雨沖刷後，土石仍然不穩定，隨時可能崩塌，希望所有投入災區的工作人員都要注意安全，做好自我保護。

災區對外交通受阻，救災指揮中心指揮官、桃源區區長謝英雄表示，希望市府工務局能協助公路總局在玉穗溪建置安全性較高的流籠，以利物資及農特產品的運輸。