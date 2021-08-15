廁所對家居風水有顯著的影響，如果擺放的物品不合適，可能會讓家人運勢下降。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，藤蔓植物、利器、衣服、招財物、玩偶都不適合放在住家的廁所中，否則容易影響居住者的運勢，讓人賺錢困難、健康狀況變差。

▍1.忌養藤蔓植物

藤蔓植物陰氣很重，而廁所本身也有很重的陰氣，在廁所養藤蔓植物會導致住宅整體陰氣增多，影響居住者的健康，特別是本身屬陰的女主人，易患婦科疾病。

▍2.忌放置利器

利器尖銳的部份會放出煞氣，長期面對會使人身體變弱，有的人會把剪刀、鉗子，甚至是整個工具箱都擺在廁所裡，陰氣加上煞氣，會使住宅的風水變差。再者，廁所潮濕不利於工具的保養，容易生鏽，最好是把利器放到其他地方去。

▍3.忌掛衣服

在廁所裡面晾衣服，易使衣服沾染到穢氣，可能會讓人做事不順，經常倒霉，如果廁所採光不好，衣服缺乏陽光殺菌，還會沾上大量的細菌，穿這樣的衣服不利於健康。

▍4.忌擺放招財物

廁所是污穢之地，內部的氣場非常陰暗、不吉利，會削弱招財物品的能量，廁所這個地點和財氣沒有什麼關係，但如果把招財物品擺放到廁所，可能會使家中的財運變差，不招財反而破財。

▍5.忌擺放玩偶

很多人會將玩偶當做裝飾品擺放在家中，萬物有其形必有其靈，主人會將自己部分意念放到玩偶上，若是在廁所放置特別多的玩偶，會將主人的意念壓抑在潮濕、陰冷的廁所中，進而影響運勢。

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