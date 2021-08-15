顏寬恒陪同登記？江啟臣：到時候就知道

國民黨副祕書長顏寬恒日前請辭，被質疑是否「跳船」？下周將舉行黨主席登記，顏是否會陪同？國民黨主席江啟臣今天不願證實，強調，「主角是我，登記就是一個程序，也代表對自己的期許，有誰陪同到時候就知道了」。

江啟臣表示，登記參選完成大家的期待，登記是自己意志的展現，他對下一個階段期許，至於陪同我的人，我都非常感謝他們，也是我必須要扛起的一些責任。

今天江啟臣受邀出席宴請黨代表的活動，顏寬恒的妹妹，台中市議會副議長顏莉敏特別到場。

「國民黨從谷底走出來，這段上坡路大家都非常辛苦」，江啟臣表示，對黨代表這段時間大家都非常辛苦表達感謝，除了防疫還有黨務工作，基層黨代表很打拚，感謝大家一年多來，我們大家共同走過，但是改革不能停止，還是要繼續，這段時間的努力跟支持，未來期待大家共同攜手向前走。

與其他競爭者相比，自己信心如何？江啟臣說，我是現任者，爭取連任，我更在乎的是下一個階段如何延續改革工作，讓黨得到更多民眾的認同和支持，是他參選連任的目標。