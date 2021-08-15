新北市立圖書館「怪獸小學堂」也結合農曆七月，應景推出最會說故事的「書本怪」，同時邀請到故事高手「陸爸爸」與「彥如姊姊」，將陪親子暢遊繪本樂園。（市圖提供）

最萌的鬼月來了！新北市兒童藝術節起跑，新北市立圖書館「怪獸小學堂」也結合農曆七月，應景推出最會說故事的「書本怪」，同時邀請到故事高手「陸爸爸」與「彥如姊姊」，將陪親子暢遊繪本樂園，8月16日起至9月9日止，每周一至周四上午10點定時首播，故事天天更新，農曆鬼月也可以閱讀FUN輕鬆，愛聽故事的大、小朋友千萬別錯過！

農曆七月限定！新北市立圖書館最萌「書本怪」將陪大小朋友看繪本、聽故事，另類過鬼月！新北市立圖書館表示，由於圖書館最受親子家庭歡迎的故事活動因疫情暫時停辦，響應新北市兒藝節怪獸盛會，同時結合農曆七月，圖書館因此特別規畫「書本怪奇遇記」親子線上共讀活動，除了挑選適合親子共讀的繪本書，並派出最會說故事的「書本怪」擔任導覽員，透過活潑趣味的說演故事，以及AR體驗，帶大小朋友來一趟閱讀的奇幻旅程。

新北市立圖書館表示，「書本怪奇遇記」親子線上共讀活動，包括「書本怪與七隻小怪獸」以及「繪本大擂台」線上互動故事二個單元，「書本怪與七隻小怪獸」邀請到深受孩子們歡迎的「陸爸爸說演故事劇場」創辦人陸育克「陸爸爸」，將於8月16日至9月9日每周一至周四上午10時，推出免費的線上繪本故事劇場，總共8場。8月16日首播「書本怪！玩台灣」，書本怪將帶大小朋友玩遍臺灣各個角落，認識在地文化。

「繪本大擂台」則與親子天下合作，邀請從事廣播兒童節目十餘年的彥如姐姐，結合AR體驗，將於8月20日及8月27日上午10點線上直播，為大家說本月最新出版的金鐘兒童節目主持人阿達叔叔「劉清彥的藝術與生活繪本」(《小歌手與玫瑰花》與《我是黑天鵝》)，輕鬆拉近孩子與藝術的距離！故事結束後，還有有獎徵答活動，歡迎大小朋友一起來挑戰。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：(02)29537868分機8007