田定豐受邀體驗《新竹光臨藝術節-光之島》活動。（混種時代提供）

田定豐三年前在新竹市長林智堅邀請參與《新竹印象》評審而結緣，原本對新竹很陌生的田定豐，因此發現當地許多老建築，在經過「修舊如舊」注入新美學元素後，讓新竹這個「風城」重新得到眾人的注目，讓近年跨界文創產業的田定豐對林智堅的文化行銷讚不絕口。

今年二月原本在新竹舉辦的台灣燈會，在疫情肆虐下不得不取消，成了台灣人的一大遺憾。最來由於疫情稍解全台降二級，新竹市政府文化局啟動《新竹光臨藝術節-光之島》活動，以地標東門城為主體延伸，以米粉竹棚架為概念投影融入城市實景，將新竹的元素打磨精煉成5分鐘的城市故事，從迎曦門與180度環形屏幕投影。

受邀體驗此次活動的田定豐當下被影像聲光環繞，和現實環境交錯而震撼不已表示：「一個城市要讓居民有光榮感，不只是經濟而已，文化的展現才是一個城市能讓人尊敬的主因。尤其這次活動在現場真的非常的震撼 ，可以說是台灣第一次有這麼大的城市虛實沈浸式整合體驗，能夠在現場感受真的太幸運了。」