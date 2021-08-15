任嘉倫主演《錦衣之下》。（LiTV、任嘉倫工作室（歡瑞世紀）提供））

任嘉倫、譚松韵主演《錦衣之下》。（LiTV、任嘉倫工作室（歡瑞世紀）提供））

大陸新國民男神任嘉倫，日前接受LiTV線上影視獨家專訪，面對既是演員又是歌手的雙重身分，被問若舉辦見面會，希望是影迷會還是演唱會形式？「如果可以當然希望是演唱會，畢竟歌曲唱的是我自己的故事與理念！雖然大家看見我比較多作品是在戲劇上，但其實音樂一直放在我心裡，歌唱是我真實的表達與夢想的實現，我更清晰心中渴望是什麼，藉由音樂的能量，我學會堅持是必須具備的動力！」他也親自對暱稱為「嘉人」的粉絲們承諾：「如果有機會，我一定來跟大家見面！」

多元化正版影音平台管道，讓任嘉倫很多戲劇作品在各地播出，且受粉絲好評肯定，從《青雲志》、《大唐榮耀》、《龍珠傳奇》、《通天狄仁杰》、《天乩之白蛇傳說》、《錦衣之下》、《慕白首》等，到最近與張鈞甯合作、甫剛下檔的《不說再見》，每部都創下極高收視成績，其中攜手譚松韵主演的《錦衣之下》，因兩人的強大CP感與紮實劇情，讓該劇重播數次依舊火熱，劇中飾演錦衣衛陸繹大人的他，加上之前出任《通天狄仁杰》裡辦案神探狄仁杰，以及時裝劇《不說再見》裡臥底警察，都是闡述人性正直的作品，被問私下是個見義勇為、幫助弱小、講義氣的人嗎？「見義勇為可能說不上，但需要幫助的地方我不會推辭，我覺得自己是蠻講義氣的一個人，山東人嘛！我們都是天生很講義氣的！」

由於戲都跟破案有關，因此聊到本身是不是也愛追根究底？「工作或處事上，我對自己不懂的還是喜歡追根究底，這叫什麼？求甚解！我不懂的、不會的，還是希望能弄明白，但一些生活日常的事，我就不會追根究底，還會說『算了…算了…』」。

假如能獲得一種能力，會希望擁有什麼？只見他不加思索說：「吃都吃不胖的能力！做為演員我必須時刻保持身型，但這是件很辛苦的事啊！」而在《錦衣之下》裡，任嘉倫飾演行事冷酷又心狠手辣的錦衣衛陸繹大人，好演技一度讓入戲的粉絲以為他變嚴肅又變很兇，任嘉倫聽完強調：「謝謝大家對我演技的肯定，但我很隨和啊！跟我相處很開心，身旁還沒人說我太嚴肅又很兇，我很溫柔的喔！」

譚松韵劇中是個標準吃貨，任嘉倫坦言，「做為一個演員，說自己是吃貨還真是有些心理壓力的，我確實比較喜歡吃東西，尤其是主食配上下飯菜，那簡直是…無法抵擋！說到『吃』，我重點不是吃多好，而是一定要吃飽，拍戲經常一拍好幾個小時，因此放飯時，一定要先吃飽才有體力上工，無形中就變得容易吃過多，所以你這下知道，為什麼我說保持身型是件辛苦的事了吧！」

一連拍了好多部戲，幾乎沒休息的任嘉倫，認為拍戲最辛苦的，莫過於導演與所有工作團隊，「對演員來說，相較之下古裝確實較花精力與體力，因為前置化妝就得需作業兩小時，頭套一直貼著也挺疼的，加上戲服複雜，若又遇到氣候因素與武打戲，相對體力就會耗費更大。」他日前給自己小小休了個假，「其實也不算是放假，只是沒有在劇組拍戲而已，我還是有些活動參加，目前有幾部殺青的作品等候上檔外，這段期間主要都是在看劇本，目前有很多劇邀約，因此想在劇本上多花些心思琢磨，至於綜藝部分也有新的規劃。」