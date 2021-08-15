日本桌球天后福原愛從東奧復出後，傳出有雜誌社相約拍清涼寫真、甚至大尺度全裸寫真，謝和弦第二任妻子莉婭得知後向各大廠商喊話願意拍寫真，「全裸寫真對我來說完全不是問題」。

莉婭今年4月與謝和弦登記結婚，兩人的感情一路上備受爭議，她昨（14日）在IG感嘆：「我不像你們這麼幸運可以得到被大家祝福的愛情，但就算是眾人沒日沒夜攻擊，也不代表我的人生就必須放棄，我反而更要勇敢面對熱浪來襲。」她感謝這兩年不斷打氣的粉絲們，因為有他們的鼓舞，提醒自己要為喜歡她的人而活，而非為了討厭她的人輕言放棄。

聽聞福原愛受到雜誌社邀請拍寫真集，莉婭蠢蠢欲動，決定向各大廠商喊話歡迎找她合作，「全裸寫真對我來說完全不是問題，也歡迎各大醫美診所找我合作，我有個想變成 魔鬼身材的理想還沒達成。」對此有網友大呼：「全裸寫真 太狠了」，莉婭大方回應：「沒在怕的」，不過有網友說福原愛至少臉蛋好看、身材和皮膚也不錯，狠酸莉婭「沒胸、沒翹臀、沒臉蛋的人可能無法拍全裸寫真了，還是早點睡覺皮膚可能會好一點。」莉婭除了回應對方會為了喜歡自己的人努力，還特地再發文反擊：「關於『全裸寫真』…一輩子起碼值得挑戰一次吧，有規定身材一定要怎麼樣嗎？青菜蘿蔔各有所好嘛！」絲毫不受酸民改變想法。