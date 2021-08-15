FOCUS樂團成立於2017年。（無虞音樂提供）

FOCUS樂團成立於2017年，從樹德科技大學原勢力社團開始第一場演出，最初由尤宏瑋、尤凱文、顧爾文三個人組成，原先只是個一般常見的純饒舌團，後來隨著演出變多，於是就開始尋找志同道合的朋友一起加入組成樂團，不斷努力並連續申請兩年「原住民族影視音樂文化創意產業補助計畫」，終於在2021的春節假期前，接獲通過原住民族影視音樂文化創意產業補助計畫的通知，發行迷你專輯《嘻哈、搖滾、原勢力》。

2021年錄音期間遇上了COVID-19帶來的三級警戒，原先從事健身房教練的樂團主唱宏瑋Ngdhelre被迫停職，生活上陷入暫時無收入的窘境，遍尋打工機會度小月。木吉他手霖鋒Camak，也因為自己軍人的身分只能在有限的休假時間，盡可能的完成錄音工作。而另外兩位團員主唱爾文Camak、電吉他雨帆paerec，則在物流公司從事人力方面的工作，他們雖然每天工作都相當的疲憊，還是會利用假日及下班的時間練歌，希望能在錄音期間有更穩定的表現。

身兼編曲和電吉他的雨帆，他的啟蒙老師則是他的父親，但他父親早年因血癌逝世，因此他覺得能完成這張專輯，是獻給在天上的父親最好的禮物；團員中年紀最小的鼓手以謙Lavagaw(19歲)，警戒期只能留在家裡上網路視訊課程、練鼓。即便如此，這五個大男孩依然保持著原住民血液中帶有的積極樂觀因子，勇於面對生活上遇到的種種困難，彼此打氣、分享靈感持續創作。