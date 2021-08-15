美國勞工部上周公布7月消費者物價指數（CPI），年增率5.4%仍處在高檔，但月增率下降至0.5%，遠低於6月的0.9%，顯示物價的瘋狂漲勢下滑，通膨問題已有趨緩跡象，其中二手車價格僅上漲 0.2%，有專家認為，二手車價格可能已經到頂，如果接下來不是開始小幅下跌，至少會趨於平穩。

CNBC報導，今年3月至6月二手價格像火箭一樣飆升，3個月內上漲了30%，是近70年來漲幅最大的一季，不過進入7月後事情有所改變，單月僅上升0.2%，這給予購車者一個相當正面的訊號。

市場訊息公司JD Power高級經理David Paris表示，「消費者今天在經銷商處看到的車輛，平均是在五到六周前向批發商購買的，顯示二手車的批發價格可能在八周前就達到頂峰，此後一直在下降，通常零售價格會跟著批發價格出現這種停滯。」

報導指出，二手車的價格可能已經到頂，接下來如果不是開始下跌，至少會趨於平穩。對此，美國汽車研究機構Edmunds執行董事Jessica Caldwell說：「隨著二手車價格不斷上漲，現在購買二手車已經沒有任何意義。」

Jessica Caldwell補充說明，「這段時間，由於新車與二手車的價格差距已經縮小，因此現在買車的人會決定購買新車而不是二手車，即使他們不得不等待他們想要的新車，這會讓二手車價格達到上限。」