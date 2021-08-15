今天在大聯盟場上響尾蛇以7：0完封教士，在這場比賽中響尾蛇的先發投手吉爾伯特(Tyler Gilbert)上演傳奇一戰，他完投9局投出無安打比賽，送出5次三振和3次保送，全場讓教士打線毫無招架之力，更令人驚奇的是，這是他生涯第一次先發投球，可說是震撼了棒球界！

Tyler Gilbert is the 4th pitcher in MLB history to throw a no-hitter in his first career start. He joins…



Ted Breitenstein in 1891

Bumpus Jones in 1892

Bobo Holloman in 1953 pic.twitter.com/Ty88AMYqQc — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 15 2021

想必如此表現也突破不少大聯盟紀錄，這場比賽吉爾伯特只用了102球，成為大聯盟史上第四位生涯首次先發就投出無安打比賽投手，也是1990年後第二位，上一位是在1953年創下，相隔68年，相當不簡單，賽後全部隊友都衝上前與他一同慶祝，場面就像拿到世界大賽冠軍一樣，這歷史性的一刻想必讓他無法忘懷。

而上一位在響尾蛇投出如此精彩表現的是「巨怪」藍迪強生(Randy Johnson)，但他更強大，投出的是完全比賽(沒讓對方任一名打者上壘，包括失誤與不死三振，在至少投滿9局情況奪勝投，也必須是完封。)，另外還有艾德溫傑克森(Edwin Jackson)，所以吉爾伯特成為響尾蛇歷史第三位。

能與兩位歷史級強投並列真的非常不簡單，畢竟當年在響尾蛇的藍迪強生可說是超級強大，今天吉爾伯特生涯首次登板先發就被載入史冊，想必連藍迪強生都難以置信。而這完美的一勝也大大提振響尾蛇士氣，因為他們38勝80敗戰績於聯盟墊底，相當低迷。

而響尾蛇打線也超給力，幫吉爾伯特拿下勝投，首局就狂灌5分，馬泰(Ketel Marte)、帕歐塔(David Peralta)率先擊出安打拿下2分，接著艾歷斯(Drew Ellis)送上一支3分全壘打，一口氣將比數拉開到5：0。第5局羅哈斯(Joshua Rojas)敲三壘安貢獻1分，第6局范梅特(Josh VanMeter)安打再拿1分，終場就以7：0獲勝。