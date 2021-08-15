葉姓野馬男闖禍後，葉家父母親聞訊趕往苗栗竹南，曾經向警方詢問巫父的電話，想要與巫父連繫，當面道歉，但被巫父暫時婉拒。在得知葉家父母指稱兒子患有精神疾病，巫父則是擔心未來葉姓青年將會藉此理由脫罪，讓家屬覺得很不公平，巫父並反問，那是否可以假借發一下瘋，就可以去殺人？

巫父受訪時表示，女兒是他從小帶到大，他想不到會發生這種事，而且是闖紅燈！葉家父母也是為人父母，將心比心吧！而且，葉家父母既然知道兒子是這個樣子，為什麼還讓他開車？而且葉姓青年不只是這一次。當友人將葉姓青年在事發後在臉書動態上發布的言論，傳給巫父看時，讓巫父無法接受！巫父認為會寫出這些文字的人，怎會是精神有問題？這是思維偏激，不是精神異常！

巫父表示，15日他回苗栗前，醫院幫巫女檢查頭顱狀況，發現有血塊，目前還要觀察2天，看看血塊是否會消除，或是變大？還有更嚴重的問題，是撞擊影響右眼瞳孔後方神經，可能會造成女兒失明，最嚴重的傷勢還有骨折及骨盆撕裂，目前還不能處理，女兒的昏迷指數還是6。

巫父說，對方想用精神病來迴避責任，就是台灣的法律有問題！所有受害人遇到神經病，那不是很冤枉，先前像鄭捷等有很多例子，大家將心比心，當一個父母親，一個小女生要去上班，葉姓青年撞了人，還在臉書上貼這些文字。對於葉家父母想當面向巫父道歉，巫父再度暫時回絕。

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