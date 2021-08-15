「苦情一姐」陳仙梅婚後，為家庭淡出螢光幕長達7年時間，直到孩子稍大，終於重拾演員熱情，最近忙拍八點檔，也久違跟「最美歐巴桑」陳美鳳合作，社群上大多分享育兒經的她，近日難得聊工作上的事情，表示拍戲時突然收到美鳳姐的小禮物，仔細一回想這個禮物的來由，讓她感動到不行。

陳仙梅在滿40歲前宣布不當「黃金剩女」，2014年宣布跟攝影師「印地安」登記結婚，婚後陸續生下兩個兒子，而陳仙梅決定親力親為陪伴孩子成長，開始了「一打二」人生，這一淡出演藝圈就是7年，她也經常在臉書分享育兒日記，讓許多當爸媽的網友看了感同身受，直到最近孩子開始上學，她終於復出，重拾當年本土劇一線女星威嚴，再展精湛演技。

而最近忙拍戲的陳仙梅，在臉書分享了自己在職場上遇到好心人的故事，對象就是陳美鳳，她透露台灣的演員都要自備服裝行頭，因此和美鳳姐同劇組，堪稱「賞心悅目」，因為她從服裝、配件到妝容，都是自己設計跟挑選，「所以我常常在旁邊默默看著讚嘆」。

兩個禮拜前，陳仙梅照樣看著陳美鳳的行頭，稱讚她的指甲油顏色好美，「結果今天，美鳳姐，居然，拿了一罐新的給我，說是補貨時“順便”買的」，除了這款指甲油是知名品牌所費不貲外，陳仙梅表示，她其實是比較靜默寡言的人，很少主動跟人聊天，尤其面對大前輩，她更不好意思開口，所以其實也沒常常說話，但美鳳姐卻記得她說的話，「我整個人幾乎感動到要跪下來了！」。

陳仙梅感嘆，可能這對美鳳姐來說是個小禮物，但一個這樣重量級的前輩，能溫暖記下一個晚輩隨口的話語，她真的感到超溫暖跟感動，直言：「這就是真正的大牌吧」，這番PO文，引來一票藝人留言，分享也被陳美鳳暖心對待的事蹟，完全大圈粉。