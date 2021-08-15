張家瑋（左）日前與好友謝京穎上《大手牽小手》，聊起曾被瘋狂追求經驗。（民視提供）

八點檔女星張家瑋日前與好友謝京穎上鳳凰直播節目《大手牽小手》，聊起曾被瘋狂追求經驗，她爆氣透露，曾被一個熱烈追求、被她婉拒的朋友，在共同的朋友散播她是利用他的「綠茶婊」，氣得她用只會在八點檔戲劇裡才會出現的罵人怒意和音量，在電話中痛罵對方：「你到底要我講多清楚！我就真的不喜歡你！你腦袋到底有沒有清楚？」認為對方根本就是「得不到妳，就毀掉妳」的恐怖心態！

張家瑋生氣表示，當時她只是把認識半年多的對方當成一般朋友禮尚往來相處，雖然對方常積極邀約看電影，她因感受到對方可能喜歡她，但自己對對方沒感覺，因此多次委婉拒絕，不想要製造單獨相處的機會、讓他誤會，僅曾與幾位好友一起去打保齡球、聊天聚會。後來對方真的向她告白，她還明確告訴他：「我有感受到你可能對我有好感，但我對你沒感覺，所以才不想給你機會、沒答應你去看電影，我們只當朋友就好了。」對方不死心追問是否因為長相等問題，她還安慰他不是因長相、家庭或經濟狀況，就是單純沒感覺、不喜歡。沒想到該男便到處在共同朋友面前講她的不是，讓她被朋友懷疑是在利用甚至騙對方、覺得她是「綠茶婊」，她獲悉後簡直氣炸，直接打電話飆罵對方：「我好好跟你講你不聽，我就真的不喜歡你！」

由於直播現場討論情緒激昂，謝京穎歸納出可以終止被對方誤以為自己喜歡他的方法就是「完全不回對方任何訊息」，以杜絕任何誤會機會。謝京穎也分享自己被瘋狂追求的經驗，對方甚至情緒勒索她，而她為了保護自己和他人，有公佈對方的事蹟，用朋友間的壓力讓他打消追求念頭。他們也討論起男女是否有純友誼？張家瑋跟謝京穎都表示完全不可能，因為純友誼的界線太模糊，尤其容易有男女之間的肢體接觸，而肢體接觸很容易擦槍走火、擦出火花導致情愫一發不可收拾。主持人陳彥嘉提出有「乾哥哥及妹妺」的可能性，現場的女生們一聽，再度情緒暴走。

主持人與來賓都一致認同一個巴掌拍不響，不正當的感情雙方都有問題，不會是單向衍生出的感情問題。最後也談到在感情中大部分的人都有被傷害及傷害人的經驗，但是這些都只是過程，如何在一段感情中有所成長才是最重要的，張家瑋以過來人的經驗呼籲大家談感情要理性，絕對不能因為「戀愛腦」而導致不堪的後果！