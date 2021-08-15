前彰化縣長卓伯源參選國民黨主席，面對其他競爭者，15日在台中出席黨代表餐會前受訪強調，「我絕對不會參選2024總統以及立委，會發揮專業、領導力，及對國民黨現況的了解、過去服務經驗，絕對有能力能夠打贏2024選戰」
卓伯源表示，民進黨執政，讓民眾都非常失望，國民黨希望黨主席及黨代表選舉，在艱困環境中，讓全國聽見人民的聲音，把向下沉淪的台灣重新振興起來，這是國民黨黨主席的責任，也是國民黨全黨黨員同志一致的希望，一定要團結奮鬥救台灣。
目前有4個人領表，對現任主席江啟臣與前新北市長朱立倫等對手，卓伯源信心十足的說，「我是一位專職、無私的黨主席，絕對不會參選2024的總統以及立委」。
他強調，會發揮專業、領導力，對整個國民黨現況的了解、過去服務經驗，2024把台灣贏回來，讓台灣重新恢復正軌，讓人民找到幸福，讓國民黨員讓國人同胞看到未來。
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