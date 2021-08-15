台南市推出台南便利送中元普度優惠組合包。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市推出台南便利送中元普度優惠組合包。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市本周末湧入許多遊客，市區明顯塞車，台南市長黃偉哲呼籲，道高一尺，魔高一丈，病毒一直變異、疫苗一直研發，戴口罩總是沒有錯，民眾除了出門看山看海，沒事還是盡量宅在家，避免人擠人，市府也針對普度拜拜推出便利送，16日晚間推出限量200組下殺8折優惠搶購。

黃偉哲表示，大家可以看到有沒有疫情只是一線之隔，今天沒有，明天有一個確診的人來了，傳染給在地的人，那就變成有，其實沒什麼好放鬆的，還是要繃緊神經，直到全台灣都能清零，呼籲大家共同保持警覺性。

針對7月多處舉辦普渡法會，台南便利送也持續為市民提供服務，減少大家採購普渡用品時容易造成群聚的風險。市場處長陳豪吉指出，市場處輔導11個市場推出85組限時限量中元普渡組合包，收納各大市場精華名攤，推出澎派包、祈福包、包山包海組、保庇包及小資組等組合商品，讓廣大市民朋友輕鬆準備普渡「BuyBuy供品」，親朋好友相招團購省時更省錢！

經發局說，目前已媒合17處市場、11處商圈及家樂福、全聯等賣場，截至8月14日，訂單數已超過19400筆，銷售總金額突破1150萬元。

中元普渡檔期推出85組普渡超值組合包上架銷售，即日起透過台南便利送，動動手指就可以買到市場熱門商品，且24小時不打烊，今日購、隔天送。明(16)日晚上7時還推出限量200組下殺八折優惠搶購。

衛生局表示，COVID-19公費疫苗預約平台第6期將於16日上午10時起至18日中午12時開放預約，預計23日至29日接種。第6期可接種疫苗為高端疫苗，符合預約資格對象為65歲以上長者、64歲至20歲(含)第9類對象、64歲至36歲(含)民眾；預計接種期程為8月23日至8月29日，並視疫苗供應期程調整接種場次。

台南市疫苗接種作業統計至14日，共接種67萬9487劑次，疫苗劑次涵蓋率36.3％；其中65歲以上長者接種率72.2％；50歲以上58.3％；18歲以上42.4％。