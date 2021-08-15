新冠肺炎趨緩，但北巿立聯合醫院陽明院區胸腔重症醫師蘇一峰驚爆，有染上Delta變種病毒的確診者自行搭車採檢，但遭指揮中心反駁，強調並非Delta變種病毒確診者。對於醫師誤報疫情是否開罰，北市衛生局表示，會善意提醒求證後再發言。

衛生局表示，該確診者不是Delta變種病毒，且也不是台北市列管個案，只是在台北市做檢疫和隔離，檢體由北區管制中心專家研判，而個案說明則依照中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的說明。

衛生局指出，這名病患在國外曾確診過並解除隔離，也有陰性證明，在防疫旅館期滿後採檢陽性，CT值32，由於採檢陽性要繼續隔離，該患者認為採檢結果時陰時陽，因此盼能安排做2次採檢，再由專家判定是否可以解除隔離。

衛生局表示，個案雖非台北市列管，但在北市進行檢疫隔離，所以請台北市醫院協助採檢，個案8月12日採檢PCR陰性、8月13日結果還沒出來，北市僅協助採檢，檢體由中央實驗室檢驗，採檢後資料也是北區管制中心專家研判。

陽明醫院醫務長何清幼說，個案是由衛生局通知醫院感管室，感管室再通知急診室，個案搭防疫計程車到達後，護理同仁就穿三級防護依指引個案到等候區採檢，感管流程都依照中央流行疫情指揮中心措施，陽明醫院也持續環境清消。

對於是否會對誤傳消息的蘇一峰開罰，衛生局指出，有關疫情相關訊息都應求證過後再對外發言，現在自媒體很發達，民眾也有很多抒發管道，該名醫師看到的狀況，疑似因個案有言語溝通而造成誤會，醫師才會有認知落差，會善意提醒他，而蘇一峰臉書也有做訊息更正。