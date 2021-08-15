中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，第六批採購的24.96萬劑莫德納疫苗，預計將保留給屆期應接種第二劑的民眾，以及第一類有執業登記的醫護人員進行混打，對於有人擔憂如同「被卡車撞第二次」，衛福部草屯療養院醫師沈政男則澄清其實錯了！

24.9萬劑莫德納今到貨！陳時中曝保留給這類人

對於有人擔心混打疫苗，等於第一劑打AZ不舒服一次，第二劑打mRNA又不舒服一次，沈政男今天在臉書舉出德國針對混打副作用與保護力的最新研究指出，混打的第二劑，副作用就跟兩劑mRNA的第二劑差不多，而且遠小於第一劑AZ，也小於第一劑mRNA。

沈政男強調，根據研究指出，混打的第二劑，包括發燒、疲累、痠痛等全身副作用，都是所有劑型與劑次最低；至於保護力，沈政男也說，他已舉過好幾篇研究顯示，混打的抗體免疫力等於甚至略高於兩劑mRNA，而T細胞免疫則是遠遠高於兩劑mRNA。

此外，對於國內今新增2例本土病例，再創單日新低，分別為台北市1例、新北市1例，均為無症狀感染，且非居家隔離期間陽性者，兩人至今感染源不明，指揮中心表示，將採檢確認是否為先前舊案。

沈政男表示，這2例都是篩檢被驗出，不是近期發病，代表「全台清零就要出現了！」他舉出自己過去三個多月來，一路鼓勵大家清零是有可能的，並反問「是誰最先說台灣可以清零？」強調在混亂的年代，應堅持科學精神。