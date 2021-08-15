35歲女藝人王晴從模特兒出道，後來在八點檔《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》打開知名度，因姣好外貌被封「本土劇林志玲」。昨（14日）是七夕情人節，她與好姐妹一起過，自爆單身已5年，不禁淚流滿面，「其實我真的是一個很需要有另一半陪的人。」

王晴15日凌晨在社群平台自揭這是第五個單身七夕，她說自從認識演藝圈好友姚蜜、林妍柔，每年情人節三個人都會一起許願脫單，但今年的願望一樣沒成真，收到姚蜜的驚喜花束返家後，她忍不住大哭，「其實我真的是一個很需要有另一半陪的人。我的願望也跟一般的女孩一樣 想在特別的日子收到充滿心意的花束和禮物。我是一個很重視儀式感的人 所以我也都會精心準備禮物給另一半。」

王晴感性地說：「世界這麼大，兩個人能相遇是多麼不容易，找個機會能夠慶祝這難得的相遇不是也很好嗎？」最後不忘勉勵跟她一樣單身的女性，「姐妹們，其實我們都很美好，不需要找不適合的人湊合著過，每次受的傷和流的淚，相信總有一天老天把幸福會加倍送還給我們的，希望我們都一起變得更好，我愛妳們！」

事實上，王晴曾有一位交往6年的上班族男友，在她拍戲期間無微不至的照顧，兩人也大方放閃，卻因抓包男方傳訊息撩妹導致感情生變，「一打開（男友iPad）剛好看到他的臉書，我直覺按下去他的私訊，一按我就崩潰了」男方眼見不對馬上道歉、刪光訊息求復合，王晴當下心軟原諒，但男方後來到上海工作，不敵遠距離正式分手。