疫情持續拚經濟，台中工具機廠擴大投資促百人就業。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府為吸引企業進駐台中，特別成立招商工作小組，自去年以來實地訪視64家廠商、召開15次投資障礙排除會議，促進投資金額達410億元。疫情期間許多訪廠行程停擺，但招商服務工作未停歇，持續提供土地協尋、資源媒合等各項協助，截至7月底，透過單一招商窗口服務件數達2047件。

經濟發展局長張峯源日前帶隊訪視達佛羅、聖杰國際兩家位於大雅區的廠商，兩廠商均獲經濟部「投資台灣三大方案」、「中小企業加速投資方案」核定補助，在台中進行建廠投資計畫，合計投資金額達10.5億元，創造就業近百人，業者持續加碼投資台中，也希望透過實地訪查了解業者投資進度，提供建照取得、水電申請等各項行政協助，加速投資落地。

張峯源說，疫情衝擊產業發展，但台中產業底蘊深厚，不少廠商趁疫情期間投入轉型升級，投資擴廠好消息頻傳。達佛羅生產高階五軸機，廣泛應用於航太、汽車、醫療等自動化模組流程，重視創新投入並取得42項專利認證，已躍居亞洲高階五軸機第一大品牌。

這次於大雅德勝路擴廠投資逾6.5億元，二期還會在中科園區投資5億元建廠，預計增加74個就業機會，提升高階產品產量，朝全球市佔率10％目標前進。

聖杰國際為CNC自動換刀系統研發製造商，與台達電共同研發系統，擁有87項專利認證，亞洲市佔率前三名，在大雅民生路建廠投資計畫投入近4億元，創造20個就業機會，並導入全智能機台與模組系統。

結合日製高精密機械及德製六軸ROBOT，實現無人工全自動加工產線，公司也積極透過網路行銷及提供工具機廠商客製化導覽方式，翻轉過往以外銷為主的經營模式，開拓國內訂單創造商機。

市府為吸引企業進駐台中，特別成立招商工作小組，自去年以來實地訪視64家廠商、召開15次投資障礙排除會議，促進投資金額達410億元。疫情期間許多訪廠行程停擺，但招商服務工作未停歇，持續提供土地協尋、資源媒合等各項協助，截至7月底，透過單一招商窗口服務件數達2047件。

經濟部公布「投資台灣三大方案」，包含這次拜訪的2家業者在內，台中吸引199家業者投資，投資金額達2237億元，預計未來3至5年內將創造1萬6799個就業機會，投資家數穩坐六都第一，期望投資看漲帶動就業人口成長，深化產業鏈結升級，創造長期就業機會。