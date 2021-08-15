過去夏秋之際腸病毒肆虐，常見班級間傳染，但三級警戒全面停課，腸病毒人數大減，以桃園為例，4月就診數還比去年高2至3倍，但5月底起驟降，就診人數長達12周都是2位數創新低，近期開始復課，衛生局強調腸病毒流行疫情仍以幼兒園居多，務必勤洗手、多消毒。

桃園3月曾爆出腸病毒71型陽性個案，4月腸病毒疫情仍未趨緩，第15周（4月11日至17日）門急診就診達320人次，是去年同期101人的3倍多，持續到第20周（5月16日至22日）都較去年同期高出2至3倍。

但5月19日起全國疫情警戒提升至第三級，各級學校停課，腸病毒就診人次急降，像是21周（5月23日至29日）僅80人次，較去年同期少28人，直到32周都維持2位數，甚至幾乎都不到50人次，第26周（6月27日至7月3日）更創新低僅31人次，第30周（7月25日至7月31日）緩步上升至55人次。

衛生局疾病管制科長葉潔瑩指出，腸病毒是幼兒常見疾病，幼托機構是最易傳播地點，因校園生活孩子難免玩在一起，尤其幼兒園跟低年級學子常會吃手、咬玩具等，若沒有定時消毒，很可能透過排泄物、水、食物、咳嗽、打噴嚏，或接觸患者口鼻分泌物、皮膚水泡潰瘍而傳染。

葉潔瑩不諱言，過去5、6月和9、10月是流行期，腸病毒健保門急診就診人次都達數千人次，去年起因新冠肺炎疫情影響，民眾改變衛生習慣，勤洗手、多消毒、戴口罩，甚至避免出入聚會和大型公共場所等，個人防護工作都已內化成習慣，桃園腸病毒疫情降至1／10，今年又創新低，已連續94周低於流行閾值。

葉潔瑩提醒，目前腸病毒沒有疫苗可以預防，尤其5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，近期幼兒園和補習班陸續復課，除應常用肥皂洗手，幼托機構更要每天以稀釋漂白水消毒門把、桌椅、玩具等，幼兒出現手腳或屁股有紅疹、喉嚨嘴巴破都要特別注意，若嗜睡、抽蓄、嘔吐、呼吸急促更可能是重症前兆，應送腸病毒重症責任醫院診治。