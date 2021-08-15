塔利班武裝部隊的進軍速度太快，據說喀布爾的總統府已聽的到交戰的槍聲，恐慌的氣氛蔓延阿富汗政府公務單位，基層辦事員尋找出路逃亡。美國大使館不斷有直升機起降，運走剩餘的美國人員，這一切與50年前的越南淪亡前夕沒什麼差別。

【LIVE直播】塔利班攻下阿富汗首都喀布爾 美國大使館現場直擊｜2021.08.15

喀布爾一名男子兜售塔利班旗幟，向塔利班表忠誠，他希望塔利班進城時能友善點。(圖/美聯社)

美聯社報導，僅管塔利班還沒說自己的進軍進度，但是阿富汗官員已經表示，武裝分子已出現在首都外圍的卡拉干(Kalakan)、卡拉巴格(Qarabagh)、帕格曼(Paghman )與查拉拉巴（Jalalabad），喀布爾已陷入四面楚歌，目前塔利班所考量的是，要不要給阿富汗敗軍讓城出逃的時間，好使自己得到完整的首都。

即使有美軍的一些空中支援，在為期一周多的全國攻勢期間，塔利班仍以摧枯拉朽之勢擊敗並收編阿富汗安全部隊，其他不願臣服者選擇逃離。

據傳美國大使館已開始在燒文件，屋頂可看到煙霧，人員也陸續搭乘直升機，目前在使館的人員本就不多，要全部撤離不需要花太多時間。美國國務院沒有就此問提出說明。

阿富汗的加尼總統在星期六首次向全國發表講話，表示他發誓不會放棄20年來推翻塔利班的成就。但是他似乎成了光桿司令，幾天前與他談判的將領們沒人再聽他的，多數選擇逃離或是向塔利班投降。幾周前在卡達的「停火談判」如今看來真的只是一場笑話。

住在喀布爾的平民很擔心前途與未來。雖然星期日的喀布爾看起來很平靜，但仍看的到數百人聚集在銀行門前試圖提取他們畢生的積蓄，然而多數自動取款機已經發光了現金，人們無處兌領。

許多阿富汗人其實很害怕回到塔利班的壓迫統治，因為塔利班是極端伊斯蘭主義者，他們規定的許多教條都不符時，包括禁止婦女工作或上學，並且在沒有男性親屬陪伴的情況下，女人不得離開家園。

但是他們沒有戰鬥力，阿富汗人多數是眼睜眼看著塔利班持續逼進，並祈禱他們會有所改變。在喀布爾，已有人在售賣塔利班的旗幟。

塔利班在周六晚些的一份聲明中說，塔利班進城後絕對秋毫無犯，不會闖入人們的家中，或干擾商家。他們還表示，他們將「特赦」那些曾與阿富汗政府或外國軍隊合作的人。

儘管做出了承諾，有能力買得機票的人還是紛紛湧向喀布爾國際機場，這是離開該國的唯一途徑。