電動車大廠特斯拉去年與澳洲鋰礦商Piedmont Lithium簽署為期5年的礦石供應協議，將成為電池原料鋰金屬的主要供應商之一，沒想到，Piedmont Lithium日前竟宣布無法依約完成第一批交貨，且目前不能確定何時才能供應鋰礦石給特斯拉。

綜合外媒報導，雙方在去年9月達成協議，Piedmont Lithium每年需供應約5.3萬噸在美國北卡羅萊納礦場中開採的高純度鋰礦石給特斯拉，此消息讓Piedmont Lithium的股價在簽約後兩個月內飆漲3倍。

不過，Piedmont Lithium日前竟宣布將無法依約供應鋰礦石，主因是他們尚未取得北卡礦場的開採許可權，當地官員就痛批Piedmont Lithium本末倒置，「他們不應該在還沒取得開採權的情況下，就與特斯拉談妥交易。」

報導指出，隨著Piedmont Lithium延後交付鋰礦石的進度，特斯拉在德州的鋰礦精煉廠投資似乎受到影響。由於鋰、鎳、鈷及錳等稀土金屬是生產電動車電池的重要原料，因此Piedmont Lithium失約的舉動將造成特斯拉生產上的壓力，更增添執行長馬斯克的焦慮。

Piedmont Lithium執行長Keith Phillips表示，「由於北卡當地居民與官員的反對，讓我們在申請許可證上遇到麻煩，預計在今年下半年公布可行的解決辦法，以幫助完成業務合作。」

當地官員則認為，「鋰礦的開採確實能幫助綠色能源產業獲利，但開採的舉動卻會造成當地民眾的生活負擔。」目前有超過1500位居民連署要求政府停止開採計畫，當局也通過決議，將鋰礦開採列為「對公眾安全與健康存在重大威脅」的事項。