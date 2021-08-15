大陸外交部闡疫情溯源必須由世界衛生組織(WHO)成員國主導後，世衛組織聲稱已正在成立一個新的小組來追蹤新冠病毒的起源，華盛頓對此表示歡迎。

《美國之音》指出，世界衛生組織週五表示，它正在成立「新型病原體起源國際科學諮詢小組」，稱這個諮詢小組將支援對COVID-19新冠病毒大流行病起源「快速開展」進一步研究的工作。

世衛組織發言人法德拉．夏布（Fadela Chaib）週五在聯合國的一個新聞發佈會上說，「你、我、每個人都想知道這場百年來最嚴重的大流行病的起源」。他呼籲所有政府合作在新冠溯源研究上合作，並對溯源工作進行去政治化。

報導說，華盛頓對世衛組織的這個計畫表示歡迎，「強調以科學為基礎的研究和資料驅動的努力，以找到這場大流行病的源頭，以便我們能夠更好地發現、預防和應對未來的疾病爆發。」

世衛組織至今無法說明病毒是從哪裡以及如何開始傳播，先前公布對新冠溯源調查的結果加劇了其成員國之間，特別是中國和美國之間的緊張關係。這個由世衛組織領導的小組在1月和2月期間在武漢市及其周邊地區待了4周。該小組與中國科學家共同撰寫的最終報告中說，病毒可能是從蝙蝠通過另一種動物傳播給人類，病毒從實驗室洩漏出來是一個「極不可能」的起因。

然而，世衛組織代表團的負責人安巴雷克（Peter Ben Embarek）週四在其母國丹麥播出的一個紀錄片中表示，有關實驗室的假說值得進一步研究。

安巴雷克在接受丹麥電視2台採訪時說，代表團在武漢考察時，中國官員向他們施壓，要他們放棄有關病毒從實驗室洩露的假說，在代表團成員的堅持下，報告中提到了實驗室洩露的說法，但稱其「極不可能」，並表示不需要進一步調查。

《華盛頓郵報》說，安巴雷克受訪的部份評論沒有在電視上播出，但是卻刊在丹麥電視2台網站上。安巴雷克說，中國方面有可能出現一次「人為錯誤」，但中國的政治體制強調永遠正確和十全十美，「某人也許想隱瞞某些事，誰知道呢？」但事後安巴雷克表示英文媒體對他的評論翻譯有誤，也拒絕進一步置評。

世衛組織官員對路透表示，世衛組織有關推動病毒起源研究的聲明與這些言論無關，並提到安巴雷克的採訪是在幾個月前錄製的。

中國官方媒體報導說，中國外交部副部長馬朝旭週五在新冠病毒溯源問題使節吹風會上表示，拒絕溯源的帽子戴不到中國頭上。他說，中方始終高度重視全球溯源工作，並積極同世衛組織開展溯源合作。「中方反對的是政治溯源，反對的是違反世衛大會決議的溯源，反對的是拋棄第一階段聯合研究報告另起爐灶。」

不過，世衛組織週四發表聲明再次表示，一期調查沒有發現足夠的證據可以排除任何假設，應該進一步調查是否存在「實驗室洩露」的可能性。聲明還表示，獲得所有資料至關重要，世衛組織只關心科學，提供解答。