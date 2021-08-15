為有效解決農業土壤遭汙染的問題，同時也避免重複汙染等情況，台中市環保局率先採用智慧科技工具「重金屬監測離子交換樹脂縮時膠囊」，首批將設置在大里、大甲及南屯等區的農田與灌溉溝渠，藉以監測水中及土壤重金屬濃度，追溯汙染源頭。

台中市大里區夏田里大片農地，多年前接連傳出土壤遭重金屬汙染，市府斥資1億2000萬、4000萬元進行整治，但整治後的農田又再度出現受汙染情況，堪稱防不勝防，為徹底解決問題，市府決定開發該處為產業園區，但同樣的問題若發生在其他地區，又該怎麼辦？

環保局指出，台中縣市合併至今10年來，經持續監測與整治，已改善並解除管制的受汙染農地約51公頃，目前尚餘0.5公頃仍進行改善作業、預計今年底完成改善並恢復農用，而避免重複汙染，市府也訂定「農地土壤汙染防治計畫」，將針對汙染源加強稽查管制並監測農地土壤。

環保局長陳宏益表示，造成農地汙染的最主要原因為灌溉水源，追查可發現其與渠道水系、底泥重金屬累積等傳輸途徑息息相關，也就是說，即便上游工廠排放的廢水經檢測重金屬濃度符合放流標準，卻也可能因長年累月的累積，導致下游土壤出現被汙染情況。

為降低農田土壤遭汙染的危險，環保局整合全面盤點高汙染潛勢地點，並將「重金屬監測離子交換樹脂縮時膠囊」布設在汙染熱區源頭的周邊水系、灌溉溝渠、農地土壤，利用水質中重金屬離子與縮時膠囊離子交換的特性，估算出重金屬進入灌溉渠道的可能位置、累積效應等。

環保局強調，透過此方式可限縮汙染途徑，並藉由總量管制的方式達到防範效果，今年度先篩選過去列管面積較大的農地作為優先預防監測目標，其中包括大里、大甲及南屯、后里等區域，7月中旬已完成農地及渠道縮時膠囊放置作業。