香港女星白雲擁有35E傲人上圍和甜美顏值，讓她成為著名的性感女神，白雲還擁有「波神」的美名，而不吝嗇展現好身材的白雲，則在今（15日）曬出居家美照，但白雲的穿搭尺度實在太狂，美臀曲線全都露，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，白雲身穿白色薄紗衣入鏡，蕾絲設計讓她蠻腰若隱若現，辣穿小褲褲的白雲還大方以側身入鏡，讓她翹臀曲線全都露，零贅肉身材相當養眼，同時，白雲也用英文寫下：「The me not ready yet～～（我還沒準備好）」，辣照吸引網直呼：「太性感」、「白白好靚，女神」、「完美體態」。

33歲白雲不吝嗇展現好身材，性感形象鮮明的她，成為許多人心中的女神，不過白雲其實已名花有主，她和曾參選香港先生的江俊霖已在2016年結婚，儘管白雲已升格當人妻，不過她作風依舊豪放、大膽，相當做自己。

白雲雖然貴為性感女神，不過她過去曾透露，小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸，白雲會自卑、掩飾自己的身材，還會改變穿搭，直到白雲意識到「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，也讓她決定正視自己內心的聲音，不願為了一句「這女人不檢點」而拋棄自己，白雲還霸氣說：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，她也強調：「自己是這個世界上最不丟人的」。