Delta病毒席捲各國，有國外研究指出，感染Delta病毒的致死率雖不高，但卻造成20%患者超過1個月持續不適的現象，被稱為「長期新冠症候群」。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，由於國內Delta個案比較少，都是境外移入，目前還看不出來Delta病毒與Alpha病毒在長期後遺症的差異。

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張上淳表示，「長期新冠症候群」在國外報告中有各式各樣的症狀，有可能在康復的個案身上，維持相當長的一段時間，以呼吸功能受損的症狀居多。張上淳也說，尤其是重症個案，呼吸功能受損較大，喘的時間會拉得比較長，有些案例是有倦怠感、容易疲倦等問題。

張上淳補充，國內Delta病毒個案還是少數，只有屏東10多名本土個案，以及境外移入個案，目前還看不出Delta病人跟Alpha病人是否有長期後遺症的差異，還需要長期觀察。

張上淳也強調，根據國外資料顯示，無論是Alpha或Delta病人，「長期新冠症候群」皆會隨時間減緩，不適的症狀會慢慢的越來越少。

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