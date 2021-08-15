NBA的夏季聯賽已經火熱開打，各隊選出的新秀都在這個場合大展身手，也順便為新賽季熱身，不過並非所有被選上的新秀都有完整參與夏季聯賽，來自塞爾提克的二年級生普利查德(Payton Pritchard)就參與了聯盟外的業餘聯賽，而他今天完成一項偉大創舉，他在比賽中爆砍92分，幫助球隊贏球。

Payton Pritchard dropped 92 POINTS today at the Portland Pro-Am #BleedGreen 🔥 pic.twitter.com/2MzjeQ2HIM — Ballislife.com (@Ballislife) August 15 2021

在名為《Pro-Am tournament》業餘聯盟的比賽中普利查德大發神威，砍下92分8籃板3助攻成績，展現NBA球員強大的實力，而在上周前NBA球星「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)也在別的聯賽砍下81分，但今天普利查德的表現更加吸睛，想必老東家塞爾提克也注意到了。

而此戰普利查德對手並不弱，因為他們陣中擁有前籃網NBA球員麥克詹姆斯(Mike James)，而且對方也大顯身手砍下63分7籃板6助攻，這場比賽可說是神仙打架，也完全讓外界看到NBA球員與業餘球員的差距有多大，終場普利查德所在球隊以165：163險勝對手。

普利查德去年以首輪第26順位被塞爾提克選上，例行賽出場66次，場均19.2分鐘裡拿下7.7分2.4籃板1.8助攻，而其實普利查德也有參與本季的NBA夏季聯賽，但他只打了3場，場均砍下20.3分7.4籃板8.7助攻2抄截，命中率51.4%、外線達到可怕的57.7%、罰球88.9%。

不過在3場比賽後普利查德選擇退出，塞爾提克夏季聯賽教練說：「我們和球隊已經有商討過，普利查德將不會再為球隊出戰夏季聯賽，這是他幾個月前就計畫好的，而我們對此表示支持。」沒想到不打夏季聯賽的他跑來業餘戰場「虐菜」，相信開季他能得到不錯的上場機會！